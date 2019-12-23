AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خطيبة تامر عاشور السابقة تخطف الأنظار بالأصفر.. شاهد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:06 ص
دارين حلمى ملكة جمال
دارين حلمى ملكة جمال الكون
Advertisements
محمد بدران
نشرت دارين حلمي ملكة جمال الكون؛ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دارين حلمى بإطلالة جذابة مرتدية بلوزة باللون الاصفر، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

كان المطرب تامر عاشور اعلن مؤخرًا انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون، وكتب عاشور عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا : "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق".

قصة حب جمعت النجم تامر عاشور مع دارين حلمي ملكة جمال الكون عام 2019، ليقرر الثنائي الارتباط والاحتفال بـ الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط.

وتتميز دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بألوان العيون الخضراء، وقوامها الرشيق والمتناسق مع وزنها وطولها المثالي.

خطيبة تامر عاشور السابقة تخطف الأنظار بالأصفر.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملكة جمال الكون 2019.. خطيبة تامر عاشور تخطف الانظار في احدث ظهور | شاهد

تامر عاشور يعلن فسخ خطبته من ملكة جمال الكون دارين حلمي

20 صورة لأجمل نساء الكون دارين حلمي.. خطيبة تامر عاشور السابقة

بعد إعلان تامر عاشور انفصاله عنها.. أول رد فعل من دارين حلمي على فسخ خطبتها السابقة

فيديوجراف| تامر عاشور ينفصل عن خطيبته ملكة جمال الكون

بعد انفصال تامر عاشور عنها.. شاهد أحدث ظهور لـ دارين حلمي

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 18.. ليفربول محمد صلاح في الصدارة رغم الغياب

حاقدون وأعداء نجاح .. مطربة شهيرة تكشف حقيقة اتهامها فى فضح وابتزاز فنانين.. فيديو

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

اخبار نادي الزمالك.. صفقة محلية مميزة على الأبواب.. وجنش يقترب من العودة

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

أخبار الرياضة | تعليق مؤثر من شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات | الزمالك يفاوض وليد أزارو

أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو

نادي الزمالك يتواصل مع وليد أزارو للتعاقد معه ردًا على صفقة كهربا للأهلى

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. وبيراميدز الأحق بلقب الموسم الماضي.. ومصطفى يونس يرد

المبادئ أولا.. سيد عبدالحفيظ يعاقب لاعب الأهلي الصاعد بالتدريب مع فريق الشباب

شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها