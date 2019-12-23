أبو ريدة: السعودية بإمكانها تنظيم أكبر الأحداث العالمية

عبر هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للفيفا والكاف، عن سعادته بنجاح السعودية الواضح في استضافة كأس السوبر الإيطالي، للعام الثاني على التوالي.





وحضر أبو ريدة مباراة السوبر الإيطالي، بين يوفنتوس ولاتسيو، مساء أمس الأحد، بالعاصمة الرياض، بناءً على دعوة من الأمير عبد العزيز بن تركي، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بوصفه العضو العربي الأقدم بالفيفا.





وقال أبوريدة، في تصريحات عقب انتهاء المباراة إنه يهنئ السعودية على نجاح التنظيم بهذه الصورة الرائعة، موضحا أنها تؤكد قدرة المملكة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية.



