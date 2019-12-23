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حظك اليوم الإثنين 23 - 12 - 2019.. وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:20 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الاثنين 23 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.

وفيما يلي نقدم إليكم حظك اليوم الاثنين 23 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم الاثنين 23 -12 - 2019 وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.

برج الحمل:
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تعدك بأوقات حلوة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية.

برج الثور:
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: لا تدع الهموم المالية أو المهنية تجرك لاشتباكات في محيطك.
عاطفيا: القمر والمريخ في مواجهة برجك يدفعانك للعصبية وعليك أن تكون صادقا مع نفسك وأن تعترف بأخطائك.

برج الجوزاء:
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يعدك بأوقات ممتعة تتبادل فيها المشاعر والأفكار مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاط وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز.

السرطان:
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذة وتتملكك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.
مهنيا واجتماعيا: تستطيع أن تقوم اليوم بنشاط متميز وتتحرر من مخاوف سابقة.

برج الأسد:
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا وعائليا: فينوس في مواجهة برجك.. لا تصر على التمادي في أخطاء يلومك البعض عليها.
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وعليك اليوم أن تبتعد عن التعالي والعناد وتجنب التحديات.

برج العذراء:
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: قد تنجح اليوم في تقريب وجهات النظر بين أطراف مختلفة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.

برج الميزان:
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بأن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني وقد تجد نفسك ملهما بالأفكار المربحة وترى المستقبل ورديا، فقط أدرس جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

العقرب:
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا: اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

القوس:
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وعائليا: اليوم قد تكون بحاجة للوقت والدراسة بدقة كي تتمكن من اتخاذ قراراتك.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوش العاطفة وقد تجد أنك تميل للانعزال قليلا.

الجدي:
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بلقاء مثمر مع الزملاء أو بعض الأصحاب وقد تقنعهم وتغير اتجاههم.
عاطفيا: الشمس في برجك تمنحك قدرة على العطاء وتلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام.·

الدلو:
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور.
عائليا وعاطفيا: من المهم أن تتعلم كيف تتقاسم المسئوليات مع الأهل والأقارب والأحباب.

الحوت:
من 20/2 إلى 20/3
عائليا وعاطفيا: اليوم مناسب للاستمتاع بوقتك أو للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص.
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