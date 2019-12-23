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فن

نورهان تستعد للاحتفال بـ الكريسماس.. صورة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:15 ص
نورهان
نورهان
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محمد بدران
شاركت الفنانة نورهان، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من استعدادها للاحتفال بالكريسماس.

وظهرت نورهان بإطلالة شتوية انيقة وهى امام شجرة كريسماس، استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد، لاقت إعجاب متابعيها.

حيث ارتدت بلوفر باللون البنى أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على شعرها القصير المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نورهان مسلسل "بحر" الذى عُرض مؤخرًا، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة في مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.
نورهان تستعد للاحتفال بـ الكريسماس.. صورة
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