هنفطر إيه؟!.. طعمية محشية وبطاطس بطريقة غير تقليدية

تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.



نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.



طعمية محشية للشيف الشربيني:



يقدم الشيف الشربيني طريقة مبتكرة لعمل طعمية إسكندراني محشية بمذاق لا يقاوم يفضله الكثير.



المقادير:

عجينة طعمية

بصل مكرمل

بقدونس مفروم

سجق مقطع صغير

شطة

هريسة

كزبرة حب

سمسم



طريقة التحضير:

* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة.



* ثم تقلى في الزيت وتقدم.



بطاطس مهروس للشيف أميرة شنب



المقادير:

- بطاطس مهروسة

- ماء

- زيت

- زبدة أو سمنة للتحمير

- ثوم مفروم

- 1 ملعقة كبيرة زعتر جاف

- 1 ملعقة كبيرة روزمارى جاف



طريقة تحضير بطاطس المهروسة:-



- اسلقى مكعبات البطاطس فى القليل من الماء مع القليل من الثوم المفروم والقليل من الزيت ومكعب زبدة.



- أضيفى الروزمارى الجاف والزعتر الجاف والملح قلبى ويمكنك تجميلها بالبقدونس وإضافة القليل من الجبن البارمازيان على الوجه.