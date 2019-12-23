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منوعات

شاب يسقط داخل قفص نمر.. هذا ما حدث له؟

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تحولت نزهة داخل حديقة حيوان بالمملكة العربية السعودية لأكثر اللحظات رعبًا عاشها شاب في حياته، حيث هاجم الشاب نمر ضخم والذي نجا من بين أنيابه بإعجوبة، ولكن ترك النمر بصماته على أكتافه.

وسقط الشاب داخل قفص النمر، الذي وجد فيه فريسته، يحكي الشاب السوداني عن أكثر اللحظات رعبًا قائلًا:" شعرت بالدوار وأصابتني حالة صحية غريبة، فسقط داخل القفص ومن هنا عشت أصعب 5 دقائق".

وقال الشاب الذي يدعى"أبو عبدالله" إنه بعدما استرد وعيه وجد نفسه بجوار النمر ويهجم علي وظل قابضًا بأنيابه على أكتافي لمدة 5 دقائق، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.

وأكمل الشاب: "لا استطيع أوصف تلك اللحظات فقد مرت طويلة جدًا، ولكن قدر الله أن الإصابات في الأكتاف وبعد الجروح والكدمات في الجسم، وتمت معالجتي في المستشفى"، وقعت تلك الحادثة داخل حديقة حيوان الملز في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقد تم إنقاذ الشاب في الوقت المناسب.
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