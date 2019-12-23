أخبار التوك شو.. قرار حاسم من محافظ الإسكندرية بشأن حجب المنشآت رؤية البحر.. رضا عبد العال يداعب نجم وسط الأهلي على الهواء.. أحمد موسى يشيد بضم وزارتي السياحة والآثار

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إنه تم إنشاء العديد من المقاهي منذ عام 2012 على طول شاطئ الإسكندرية وهو ما أدى إلى حجب رؤية البحر، مشيرا إلى أنه لابد من مواجهة الأخطاء والتجاوزات في حق المواطن السكندري الذي اشتاق لرؤية البحر.





قدم حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي، التحية إلى الكابتن رضا عبد العال لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، وأعرب عن سعادته بفوزه بأفضل لاعب خط وسط في الموسم الماضي، وفقا لاستفتاء قناة الحدث.





قال الكابتن رضا عبد العال، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، إن النادي الأهلي يفوز في المباريات ويحصد درع الدوري بوسائل مساعدة أبرزها الحكام.





قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، ان أسامة هيكل سيواجه تحديا كبيرا في وزارة الإعلام، وهو إيجاد دور وصلاحيات، مؤكدا أن هذا التحدي ستواجهه الحكومة بالكامل، لأننا بصدد تعيين وزيرا للإعلام دون صلاحيات.





طالب الإعلامى أحمد موسى، بإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة حتى تعود لدورها من جديد.





نفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وجود تعارض بين منصب وزير الدولة للإعلام، والهيئات الإعلامية الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام).





أشاد الإعلامى أحمد موسى، بتعيين المستشار عمر مروان وزير للعدل، قائلا "أداؤه كان متميزا طوال السنوات الماضية".





أشاد الإعلامى أحمد موسى، بضم وزارتى السياحة والآثار، معتبرا هذا القرار من القرارات الصائبة.



