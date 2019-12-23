بكل سهولة.. انسفي الكرش بهذا المشروب

هل تبحثين عن وصفة سريعة لحرق الدهون وازالة الكرش يمكنك تحقيق ذلك الحلم بتناول المشروب التالى فهو يساعد على كبح الشهية وتعزيز الشعور بالشبع مع تناول كمية أقل من الطعام.





إليك مكونات الوصفة يقدمها موقع برايت سايد يمكنك تنفيذها بكل سهولة فهى تساعدك على التخلص من الكرش.





ولتحضيرها تحتاجين إلى:





ثمرة كبيرة من الخيار

ليتر من الماء

عصير ليمون

ملعقة وسط من الزنجبيل المبشور.





طريقة تطبيق الوصفة: