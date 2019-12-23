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حوادث

هياكل عظمية و7غوايش.. حل لغز العثور على جثتين متحللتين على الطريق في الإسكندرية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:34 ص
هياكل عظمية
هياكل عظمية
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أحمد عبد العزيز
نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية في كشف غموض واقعة العثور على هيكلين عظميين لرجل وسيدة بطريق محور المحمودية بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، وألقى القبض على 6 متهمين.

تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغا من الأهالي يفيد العثور على هياكل عظمية وبقايا جثث في حالة تحلل كامل بمنطقة الحضرة الجديدة بالطريق المشار إليه.

انتقلت قوة من مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود هيكلين عظميين لرجل وسيدة بالغين في حالة تحلل كامل، داخل جوالين بالقرب من كوبري الزهور.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وأجرى فريق من النيابة العامة، وخبراء الأدلة الجنائية معاينة للرفات وعُثر بملابس المجني عليها على 9 "غوايش" ذهبية.

وأسفرت جهود فريق البحث وفحص كاميرات المراقبة عن تحديد 3 أشخاص يستقلون "تروسيكل" قاموا بالتخلص من الهيكلين العظميين بمحل الواقعة وهم فني تكييف، 29 عاما، وقهوجي، 38 عاما، وعامل خردة، 30 عاما.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى القبض على المتهمين الثلاثة واعترفوا في التحقيقات باتفاق كل من "تاجر سيارات، 24 عاما، حاصل على ليسانس 28 عاما، وموظف بالمعاش، 66 عاما" على نقل بعض المخلفات من إحدى الشقق والتخلص منها.

وجرى القبض على باقي المتهمين، واعترف السادس بأنه يعمل مع المتهمين الرابع والخامس في بيع وتجارة الشقق القديمة، مشيرا إلى أنه استغل اختفاء قاطني إحدى الشقق بعقار بمنطقة سيدي جابر منذ 7 سنوات.

وأضاف المتهم أنهم اتفقوا فيما بينهم على اصطناع عقود ملكية مزورة لتلك الشقة للاستيلاء عليها، موضحا أنه توجهوا للشقة المشار إليها رفقة نجار وقاموا بكسر الباب في حضور حارس العقار واتحاد الملاك وقدموا لهم أوراقا تثبت ملكيتهم للشقة عن طريق الشراء من مالكها.

وأشار المتهم في التحقيقات أنه أثناء دخولهم الشقة عثروا على هيكلين عظميين لرجل بالمعاش 70 عاما وزوجته ربة منزل 65 عاما مالكي الشقة فاستأجروا المتهمين الثلاثة لإلقاء الرفات في القمامة، وتحرر المحضر رقم 11085 لسنة 2019 إداري قسم شرطة محرم بك، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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