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فن

شاهد.. سوار النجار تتألق بـ الأسود في أحدث ظهور لها

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:37 ص
سوار النجار
سوار النجار
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محمد بدران
نشرت المطربة التونسية سوار النجار صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

ظهرت "النجار" في الصورة بإطلالة كاجوال، مرتدية جاكيت أسود قصيرا، مما منحها إطلالة أنثوية أنيقة، وبنطلون، وانتعلت حذاء أسود مميز.

من الناحية الجمالية، اعتمدت سوار النجار على شعرها الطويل، ووضعت ماكياجا متناسقا مع لون بشرتها الذى يبرز أنوثتها.

وعلقت على الصورة قائلة: "تصبحون على خير حبايبي"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

جدير بالذكر بأن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبة من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.
شاهد.. سوار النجار تتألق بـ الأسود في أحدث ظهور لها
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