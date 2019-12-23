شاهد.. سوار النجار تتألق بـ الأسود في أحدث ظهور لها

نشرت المطربة التونسية سوار النجار صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".





ظهرت "النجار" في الصورة بإطلالة كاجوال، مرتدية جاكيت أسود قصيرا، مما منحها إطلالة أنثوية أنيقة، وبنطلون، وانتعلت حذاء أسود مميز.





من الناحية الجمالية، اعتمدت سوار النجار على شعرها الطويل، ووضعت ماكياجا متناسقا مع لون بشرتها الذى يبرز أنوثتها.





وعلقت على الصورة قائلة: "تصبحون على خير حبايبي"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



