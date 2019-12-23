بسعر خرافي.. بيع نعجة في مزاد علني بالكويت

عرضت نعجة للبيع في مزاد علني بالكويت، لتبع بسعر خرافي في غضون دقائق من فتح المزاد، لتكون هي النعجة الأغلى التي تم بيعها مؤخرًا.





أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إقامة مزاد علني في مدينة الكويت لبيع نعجة بيضاء اللون وحجمها ضخم أضعاف الحجم الطبيعي للنعجة.





ظل البائع ينادي على سعر بيع النعجة بينما يعلي الحاضرون في السعر حتى استقر المزاد على مبلغ 60 ألف دينار كسعر لبيع النعجة، والذي يقدر بحوالي 360000 جنيه مصري.



