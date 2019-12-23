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منوعات

بسعر خرافي.. بيع نعجة في مزاد علني بالكويت

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:39 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
عرضت نعجة للبيع في مزاد علني بالكويت، لتبع بسعر خرافي في غضون دقائق من فتح المزاد، لتكون هي النعجة الأغلى التي تم بيعها مؤخرًا. 

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إقامة مزاد علني في مدينة الكويت لبيع نعجة بيضاء اللون وحجمها ضخم أضعاف الحجم الطبيعي للنعجة.

ظل البائع ينادي على سعر بيع النعجة بينما يعلي الحاضرون في السعر حتى استقر المزاد على مبلغ 60 ألف دينار كسعر لبيع النعجة، والذي يقدر بحوالي 360000 جنيه مصري. 

لم تكن هذه المرة الأولى الذي يقام فيها مزاد من هذا النوع في الكويت، فقد أقيم مزاد من قبل لبيع الجمل "عرنون" والذي بيع بمبلغ 16 مليون و200 ألف دينار كويتي، مما مهد له الدخول موسوعة جينيس كأغلى جمل في العالم.
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