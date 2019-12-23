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مرأة

عشبة خارقة مهملة تحارب سموم الجسم والكوليسترول

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
سموم
سموم
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول عشبة المريمارية لصحتك فهى من الأعشاب التى تساعد على تسريع حرق الدهون وإنقاص الوزن بالإضافة إلى غناها بالعديد من المواد المضادة للتأكسد التى تحارب الكوليسترول الضار.

إليك أبرز فوائد المريمارية لصحتك وفقا لموقع بولد سكاي الهندي: 

يساعد تناول مغلى المريمارية أو إضافتها لأطباق طعامك على التخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بالإضافة إلى السوائل المحتبسة فى الجسم فهى تساعد على إدرار البول والتخلص من سموم الجسم. 

يساعد تناول عشبة المريمارية أيضا فى التحكم فى نسبة السكر فى الدم والاحتفاظ بها ضمن معدلاتها الطبيعية إذ تساهم في طرد السموم من الجسم التي تبطئ الأيض، وبالتالي تسرع في عملية خسارة الوزن.

يمكنك إستخدام عشبة المريمارية ومزجها مع الجنزبيل لحرق أسرع للدهون والتخلص من الدهون والكوليسترول فى الدم عن طريق تناول كوب قبل كل وجبة رئيسية.

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