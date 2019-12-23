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أخبار العالم

المغرب تتطلع لتسجيل مجسم الراحلة ضمن قائمة موسوعة جينيس للأرقام القياسية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:56 ص
المغرب تتطلع لتسجيل
المغرب تتطلع لتسجيل مجسم الرّاحْلَة ضمن قائمة موسوعة جينيس
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يتطلع منظمو المهرجان الدولي للرحل بمدينة تويزكي إلى تسجيل مجسم "الرّاحْلَة" أو الهودج، شعار المهرجان، الذي اختتم فعاليات دورته الثانية اليوم الأحد، ضمن قوائم موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

والراحلة هي رمز ثقافي وتراثي دال على حياة الرحل البدوية وعلامة لها معاني وجدانية، خاصة لدى الرحل.

والراحلة هي رحل الراكب من الرجال على سنام الجمل أو الناقة، ومن أجودها صنفا "الراحلة لَعْبَيْدية"، والتي تم اختيارها شعارا للمهرجان، يتفنن الصناع التقليديون في صناعتها من مواد خشبية وجلدية وبألوان وأشكال هندسية عميقة الدلالة.

وصمم هذا المجسم الفنان التشكيلي تمكليت امبارك، الذي أكد في تصريح صحفي أن فكرة إنجاز هذا المجسم نبعت خلال النسخة الأولى للمهرجان في إطار البحث عن فكرة تتناسق مع موضوع الرحل والبدو ولتكون بوابة رئيسية لهذه الاحتفالية التي بدأت تأخذ أبعادا دولية وهي بعد في دورتها الثانية.

وأوضح الفنان أنه تم اختيار "الرّاحْلَة" باعتبارها رمزا يدل على الترحال، والأداة الرئيسية التي يتنقل عليها الإنسان الصحراوي، سواء في البحث عن مكان ترعى فيه الماشية أو البحث عن الجمال التائهة.

وأبرز الفنان أن إنجاز هذا المجسم، (عرض 4 أمتار و 23 سنتيمترا وطول 19 مترا و 22 سنتيمترا) تم في نحو 16 يوما، بأشكال هندسية متناسقة.

ويتميز المجسم بحمل كل جزء لاسم معين كما كان يسمى قديما وحتى الآن لدى الرحل.

وانطلقت النسخة الثانية للمهرجان الدولي للرحل بتوزيكي، الذي تنظمه جماعة تويزكي وجمعية (تويزكي الرمث لحماية البيئة )، يوم الجمعة الماضي تحت شعار " ثقافة الرحل بإفريقيا: موارد محلية في خدمة التنمية ".

وتميزت هذه الدورة بمشاركة وفود تمثل السنغال والنيجر وموريتانيا والكويت والأردن والسعودية، بالإضافة إلى بلدان أوروبية منها ألمانيا، سويسرا.
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