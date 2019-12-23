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منوعات

علقة موت.. زوجتان تعتديان على زوجيهما في الشارع بسبب الثالثة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كان مجرد تفكيره في الزواج للمرة الثالثة أشبه بـ كارثة وحلت على رأسه، بعد ما علمت زوجتيه الأولى والثانية بالأمر، حيث اتفق الاثنان على الثأر لكرامتهما والانتقام من الزواج أمام الناس في الشارع. 

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام بالهند، اعتداء امرأتين على رجل في الشارع أمام المارة، حيث انهالا عليه بالضرب المبرح والتعذيب الشديد. 

وبالتحقيق في الواقعة، تم الكشف بأن هذا الرجل يدعى "دينيش" وهاتان المرأتان هن زوجاته تزوجهن عام 2016، وقاموا بالاعتداء عليه بعد معرفتهم بـ نواياه في الزواج من الثالثة سرًا.

وقعت تلك الحادثة في جنوب الهند، وقامت الشرطة بإلقاء على الزوج وعرضه على المحكمة للبحث في الأمر، وكانتا الزوجتان قد أعتراف بأنهما اتفقا على الانتقام من الزواج، بالإضافة إلى معاملته القاسية معهن مما اضطرهن للعودة للعيش مع أهلهما.

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