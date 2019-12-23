عادل عبد الرحمن: مواجهة الأهلي والاتحاد خارج التوقعات

قال عادل عبد الرحمن، المدرب الحالي ولاعب الأهلي السابق، إن لقاء الإثنين بين الأهلي والاتحاد، سيتسم بالندية والقوة، خاصة وأن الفريق السكندري يحتل المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري.





ويستضيف الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري، الإثنين، على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ10 من مسابقة الدوري المصري.





ويحتل الأهلي صدارة الترتيب بـ 21 نقطة من 7 مباريات، فيما يأتي الاتحاد ثانيا بـ20 نقطة من 9 لقاءات.





وأضاف عبد الرحمن خلال تصريحات تليفزيونية "المباراة خارج التوقعات، والفريقان لديهما الرغبة في الفوز".





وأعرب عن سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه الاتحاد بجانب النتائج الجيدة، مشيرا إلى أنه لأول مرة يشاهد الاتحاد "بهذه القوة".



