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فن

بعد نجاح حفل المنارة.. شيرين عبدالوهاب تعمل على ألبومها وفيلمها الجديد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:43 ص
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
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آيه عاطف
أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤخرًا حفل غنائي كبير في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمنطقة التجمع الخامس، وشهد الحفل حضور كامل العدد، بينما تعمل شيرين، الأن على أغاني البومها القادم، وتستعد لخوض التجربة السينمائية خلال الفترة المقبلة بعد ابتعادها عن السينما سنوات طويلة.

وكانت آخر البومات شيرين الغنائية، ألبوم "نساي"، والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها كل من أغنية منها حبه جنه، وكدة، والكدابين، وتاج راسك، وضعفي.

كما كانت آخر أعمال شيرين، الدرامية مسلسل "طريقي" والذي حقق نجاح كبير جدًا وقت عرضه.
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