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رياضة

محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع أبو جبل

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:40 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، كواليس أزمته مع زميله في الفريق محمد أبو جبل.

وكتب محمد عواد عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا وأبو جبل وجنش وصبحي أكتر من أخوات، وصفحاتي على فيسبوك وإنستجرام وتويتر كلها موثقة، وأي صفحة باسمي غير موثقة ماليش أي علاقة بيها نهائي".

وتابع: "يا ريت جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم، وحسبي الله في أي حد عايز يعملي مشاكل في شغلى أو مع زملائي أو مع ناديا العظيم".

وأردف: "مينفعش أكون نايم عندي تمرين بدري، ويجيلي 3 آلاف تليفون من النادي بأني نزلت ستوري على زميلي وأخويا أبو جبل، أنا بجد مش عارف أقول إيه بس، موضوع السوشيال ميديا بقى مقرف أوي".

يذكر أن أزمة أثيرت خلال الساعات الماضية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب نشر "أبو جبل" إشادة من أحد الأشخاص مكتوب بها: "صدقوني أبو جبل يلعب على حساب أي حد"، وردت عليه صفحة تحمل اسم محمد عواد: "دائما الجبال خلفي".
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