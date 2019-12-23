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فن

بسبب أزمتها الأخيرة مع مصر.. أسباب خلاف إليسا وميريام فارس.. القصة كاملة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
إليسا - ميريام فارس
إليسا - ميريام فارس
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آيه عاطف
قامت الفنانة ميريام فارس، بالتعبير عن استيائها من تصريحات الفنانة إليسا، التي صرحت بها منذ فترة بشأن أزمة ميريام مع مصر، وذلك من خلال حفلها بموسم الرياض.

وقالت: "بصراحة لو ما كانت إليسا عملت "لايك" للفيديو المسرب والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن "اللايك" الخاص بها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي .. إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل "لايك".. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها"، متسائلة : "إنتى شايفة إن دى حاجة تضحك".

بينما قامت إليسا، بالرد من خلال عبر حسابها الشخصي على "تويتر" حيث قالت: كل إنسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا"، وذلك بعد عدد من التغريدات من جمهور إليسا الذي قال: "هي ميريام فارس بتكلم عن اليسا ليه".

بينما تداول الجمهور لقاء مع ميريام فارس، وتحدثت ميريام عن خلافها مع إليسا، قائلة: "العتاب على قد المحبة، وإليسا بتعرف قديش أنا بحبها، الفنان بيغلط عادى، بس استدركت الأمور".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا قدرت ها الشئ، ورجعت اتكلمت إيجابيا، وأنا مبقدرش أخلى شئ ببطنى، وأنا حدا مش خبيث، وبطلع اللي بقلبى".

يذكر أن بدأ الخلاف بين إليسا، وميريام فارس، عندما صرحت ميريام إنها لا تقوم بإحياء الحفلات الغنائية في مصر بسبب ارتفاع أجرها، الأمر الذي أغضب إليسا وجعلها ترد عليها من خلال مؤتمر صحفي عقد لها بعد أيام من الواقعة.
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