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فن

هليلة لـ سميرة سعيد تحقق نصف مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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آيه عاطف
حققت أغنية "هليلة" للفنانة سميرة سعيد، نجاحا كبيرا جدًا، حيث حققت نصف مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب". 

وتقول كلمات الأغنية: "هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة .. علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة.. ولعوا الأنوار .. هو إحنا ليلتنا بيضة .. ما أروعك إحساس .. ما كانتش على الخريطة .. الفرحة ديا .. عايزة أعمل زيطة وزمبليطة .. وألم كل الناس .. وأكتب على كل حيطة أغنية .. يا خلق يا هو.. حبيبي أهو .. بصراحة الكدب خيبة .. أنا قلبي كان محتاس".

أغنية "هليلة" كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وهندسة صوتية هانى محروس، بينما حققت سميرة سعيد، نجاحا كبيرا جدا خلال الفترة الماضية، بطرحها العديد من الأغاني المختلفة والمتنوعة، التي تحمل طابعًا مختلفًا ومميزًا.

وكان من بين الأغاني التي تميزت بها الديفا، كل من أغنية: "محصلش حاجة"، و"سوبر مان"، و"هوا هوا"، و"يا لطيف"، وجميعهم من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور.
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