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فن

اليوم.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في الرياض

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل ضخم في الرياض، تحت عنوان "بعض من ذكرياتي لـ "تركى" وذلك مساء اليوم الاثنين، حيث أجرت أنغام البروفات النهائية استعدادًا للحفل.

ومن المتوقع أن تقدم أنغام عددا من أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا" منها "هدنة"، و"بقول نسياك"، وغيرها ذلك بجانب عدد من أبرز أغانيها المختلفة.

يذكر أن بدأت أنغام، في التحضير لأغاني ألبومها القادم منذ فترة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه البومها الأخير "حالة خاصة جدًا".

كما حصلت على العديد من التكريمات والجوائز عن الألبوم خلال الفترة الماضية.
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