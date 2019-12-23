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أخبار العالم

البيت الأبيض يعلق على إجراءات عزل ترامب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:44 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
كشف مسئول أمريكي كبير، عن عدم رغبة البيت الأبيض في زيادة مدة إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ. 

وقال مارك شورت مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في تصريحات إلى شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إن البيت الأبيض يدعم موقفا بأن تكون المحاكمة سريعة، مضيفا أن: "الشعب الأمريكي سئم من هذه المكيدة".

وأضاف أن: "الإدارة الأمريكية ليست قلقة من المحاكمة المطولة.. إنها تتوق للعودة إلى العمل من أجل مصلحة الشعب الأمريكي.. كان لدينا ما يكفي من الشهود".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على محاكمة ترامب برلمانيا بتهم تتعلق باستغلال منصبه، وهو ما نقل الأمر لمجلس الشيوخ من أجل النظر فيه. 

ويعد ترامب هو ثالث رئيس أمريكي في التاريخ يواجه المساءلة.
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