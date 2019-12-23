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فن

أخبار الفن| فيفي عبده تثير الجدل بالحجاب.. ميريام فارس ترد على هجوم إليسا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:25 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:


أكد الفنان ماجد المصري، إنه تعاقد على عمل درامي جديد، كما عبّر عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل زلزال الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي.


هاجمت الفنانة إليسا، المطربة ميريام فارس، من خلال حسابها الشخصي على "تويتر" حيث قالت :"كل انسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا"، وذلك بعد عدد من التغريدات من جمهور إليسا الذي قال :" هي ميريام فارس بتكلم عن إليسا ليه".



نشرت الفنانة فيفى عبده مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهى ترتدى الحجاب وتكشف عن ذهابها الى طبيب الأسنان. 



حققت أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسني، من فيلمه الجديد "الفلوس"، نجاحا كبيرا جدًا حيث حققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة بعد أيام من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على قناة "يوتيوب".


عبّرت الفنانة شيري عادل، عن سعادتها بنجاح مسلسل "السهام المارقة"، الذي شاركت فيه بجانب كل من شريف سلامة، وعائشة بن أحمد، وعدد آخر من النجوم.
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