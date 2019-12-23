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أخبار العالم

قرار جديد من الصين بشأن التعريفات الجمركية لـ850 منتجا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت لجنة التعريفة الجمركية الصينية عن قرار الصين بتخفيض أو إلغاء رسوم الاستيراد على عدد من المنتجات بداية من عام 2020 كجزء من حزمة تعديل التعريفة الجمركية التي تم الإعلان عنها، حيث تعزز البلاد نمو التجارة عالي الجودة.

وقالت اللجنة وفق ما نقله التلفزيون الصيني إنه ستخضع حوالي 850 سلعة من السلع لمعدلات رسوم الاستيراد المؤقتة دون تعريفة الدولة بداية من 1 يناير 2020. 

كما كشفت عن إلغاء التعريفات على بعض المواد الخام الدوائية لعلاج الربو والسكري، في حين أن معدلات تعريفة الاستيراد المؤقتة المنخفضة نسبيًا ستظل مفروضة على المعدات المتقدمة ومنتجات بعض المواد من أمثال الفيرونيوبيوم والمنتجات الورقية. 

وفي محاولة لدعم مبادرة الحزام والطريق وتطوير شبكة من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى، ستطبق الصين أيضًا التعريفات التقليدية على المنتجات من 23 دولة ومنطقة، بما في ذلك مزيد من التخفيضات في التعريفات بموجب اتفاقيات التجارة الحرة بين الصين وبعض البلدان.

وستؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض التعريفات مع العديد من الشركاء التجاريين بما في ذلك نيوزيلندا وبيرو وكوستاريكا وسويسرا.

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