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منوعات

أب وأم يغرقان رضيعهما في البانيو.. بسبب النوم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:35 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تسبب إهمال أب وأم في غرق طفلهما البالغ من العمر 9 أشهر فقط داخل حوض الاستحمام، لتكن النتيجة وفاة الطفل الصغير ونجاة باقي الأبناء.

ترك الوالدان أطفالهم الثلاثة الذين يبلغون من العمر عامين و 3 أعوام والأخير 9 أشهر، يلعبون في حوض الاستحمام المملوء بالماء، وتوجهوا إلى غرفة النوم ليذهبوا في نوم عميق دون إلقاء نظرة على صغارهم.

لعب الطفلان و تركا أخيهم الصغير الذي يبلغ من العمر تسعة أشهر في حوض الاستحمام، ليغرق الطفل دون أن ينجده أحد حسبما ذكرت السلطات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وفي الصباح استيقظ الأب ليجد الطفل على وجه الماء دون نفس وجسده أزرق، ليسرع بمهاتفة الإسعاف والنجدة ولكن فات الآوان فقد وصلت الإسعاف وحاولت إنقاذ الطفل ولكن كان الطفل قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقالت الأم في التحقيقات والتي تدعى "هيذر كليفورد" وتبلغ 29 سنة ، إنها تركت الرضيع بمفرده في الحوض لمدة 20 دقيقة مع شقيقين آخرين ، يبلغان من العمر 2 و 3 سنوات، وسقطت في نوم عميق.

وكان الأب والذي يدعى" ديفيس" نائمًا في الوقت الذي ترك فيه الأطفال بمفردهم في الحوض، وقالت السلطات إنه من المتوقع أن يحدد تشريح الجثة سبب وفاة الطفل كاميرون، وقد يواجه والديه تهمًا جنائية.
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