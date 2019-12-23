رواد التواصل الاجتماعي لـ ليلى سويف: كفاك إدعاءات وتخريب لعقول الشباب

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق.. هذا ما تربينا عليه وعرفناه منذ الصغر ، هذا البيت الشعري الذي يجسد عظمة الأم ودورها البناء في خدمة المجتمع ورفعة الوطن ، ولكن ما فعتله الدكتورة ليلى سويف من ترويج للأكاذيب وتحريف إنجازات الدولة بل وتخطو خطى جماعة الاخوان الإرهابية وتلفق الأحداث وتردد عباراتهم ، يتنافى تماما مع هذا البيت الشعري الذي ينطبق على معظم أمهاتنا.





رواد التواصل الإجتماعي وجهوا رسالة للأم التي تحاول إسقاط وطنها قائلين : "كفى إدعاءات أصبح الجميع لا يصدقونها ، عليكى بدلا من أن تستمرى فى إدعاءاتك أن تفكرى فى أفعالـك التى سبق وأن ساهمت فى تخريب عقول أعداد من الشباب من بينهم أولادك".





وتابع المصريين على صفحاتهم : "الجميع يعلم أن رسائلك موجهة للخارج لمحاولة الحصول على تعويضات" ، متابعين: "ليلى سويف تعد نموذجًا للأمهات التي تريد أن تتسلى بالوطنية، ولكنها تستفيق على لحظة سترى فيها قد ضيعت أولادها".





كانت قد واصلت الدكتورة ليلى سويف ترويج الأكاذيب وتحريف إنجازات الدولة بل وتخطو خطى جماعة الإخوان الإرهابية وتلفق الأحداث وتردد عباراتهم.





وتقوم ليلى سويف وأبناؤها بنشر سمومهم ويشككون فى الإنجازات التى تقوم بها الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى ويدعون الأكاذيب للإسقاط على الدولة ومؤسساتها.





ويعد ذلك تحالفا مع أذناب الجماعة الإرهابية واستخدام أسلوب الخطابات التى لا تحمل أى معنى سوى التحريض على الهدم وإثارة الفوضى بالبلاد.





وكانت آخر الشائعات التى رددتها ليلى سويف والدة المتهم علاء عبدالفتاح، المحبوس على ذمة القضية رقم 1356- 2019، حصر أمن دولة عليا بتهمة التحريض على التظاهر، انها لم تقم بزيارة نجلها منذ عامين.



