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أخبار العالم

الكنيست الإسرائيلي يمنع أعضاءه من التحرك بسياراتهم داخل الضفة.. لهذا السبب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:29 ص
الكنيست
الكنيست
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قسم الخارجي
دعا الرئيس التنفيذي للكنيست الإسرائيلية "البرلمان"، أعضاء الكنيست، بعدم استخدام السيارات المؤجرة التي أعطيت لهم بحكم مناصبهم، في مناطق الضفة الغربية والتي تخضع للسلطة الفلسطينية.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، فإن الرئيس التنفيذي للكنيست إلبرت ساخاروفيتش، وجه رسالة غير عادية إلى أعضاء الكنيست، موضحا خلاله أنه يحظر عليهم استخدام السيارات التي أعطيت لهم بحكم منصبهم في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقال الرئيس التنفيذي للكنيست إن قرار الحظر، جاء بسبب القيود التي تُفرض على تأمين المركبات الإسرائيلية خارج إسرائيل، وكذلك أحكام العقد المبرم مع الشركة المسؤولة عن تأجير السيارات التي يستخدمها أعضاء الكنيست.

وفي نهاية الرسالة أكد الرئيس التنفيذي للكنيست، أن من يخالف التعليمات الجديدة، سيحرم من حقه في استخدام المركبة المستأجرة من قبل الكنيست.

ويمنح الكنيست الإسرائيلي، أعضائه بعض المركبات المستأجرة من أجل التحرك بها، إلا أنها مُنعت من المرور بالمناطق تحت السيادة الفلسطينية.
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