رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق محول كهرباء ضخم بالكويت.. فيديو

نشرت الصحف الكويتية شريط فيديو لمحاولات رجال الإطفاء في الكويت، السيطرة على الحريق الضخم الذي شب في محول كهرباء رئيسي بمنطقة العارضية الصناعية.





وشهد جزء من محطة التحويل الرئيسية بمنطقة العمرية الكويتية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق في محافظتي الفروانية والعاصمة، مثل الرابية والعارضية وجليب الشيوخ والشويخ الصناعية والفروانية وإشبيلية والرحاب.





وقالت وزارة الكهرباء الكويتية، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، بإنه تم إعادة التيار الكهربائي لكل من مطار الكويت الدولي والرحاب وإشبيلية والعارضية الجنوبية.





كما شهد مطار الكويت عطل مفاجئ بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المطار، ما تسبب في تعطل الرحلات بالمطار.





وأعلنت السلطات الكويتية عدم وقوع أي إصابات جراء الحريق الضخم الذي شب في المحول الكهربائي.