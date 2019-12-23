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منوعات

نهاية مأساوية.. عضة كلب تنهي حياة صاحبته

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
"عض اليد اللي انمدت له".. هذا المثل ينطبق تمامًا على كلب اعتدى على صاحبته بالضرب والعض حتى توفيت السيدة بعد أن أصابتها بتشنجات قوية، وعلى الرغم مما فعله الكلب تأبى أبنة السيدة ان تتخلى عن الكلب. 

عانت السيدة "ماليسا" والتي تبلغ من العمر 44 عامًا من تشنجات قوية، بعد هجوم كلبها من نوع الـ "بيتبول" والذي يسمى"أميجو" عليها وعضها بشدة مع ركلها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية. 

كانت السيدة وهي أم لثلاثة أطفال في المنزل مع طفلها البالغ من العمر 13 عامًا عندما بدأ الهجوم، مما دفع الابن إلى الفرار من منزله في ماساتشوستس لطلب المساعدة.

واستجاب الجيران لطلب الأبن في المساعدة، وقاموا بالاتصال بالاسعاف التي وصلت للتو ونقلت السيدة "ماليسا" إلى المستشفى لعلاجها، ولكنها توفيت متأثرة بجرحها.

فيما ترفض الابنة الوسطى لـ "ماليسا" تسليم الكلب لأي دار لرعاية الحيوان نظرًا لخطورته الراهنة، فقالت: "لا أظن أن أميجو يفعل ذلك بأمي، هو كان يقوم بمساعدتها أنا متأكدة".
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