محسن عوض الله : أردوغان وراء توتر العلاقات المصرية التركية

أكد محسن عوض الله، الباحث فى القضية الكردية والأزمة السورية، أن الأزمة الحالية ليست في علاقات مصر مع تركيا، ولكن الرئيس التركي الحالي خاصة إذا علمنا أنه عندما تولى الرئيس السيسي في 2014 هنأه عبد الله غل الرئيس السابق لتركيا.





وتابع عوض الله في مداخلة هاتفية ببرنامج الطاولة المستديرة على قناة اليوم ، أن الأزمة في شخص الرئيس التركي ، ورحيله سيعيد مجرى المياه بين الدوليتن خاصة أنه دائم التدخل في الشأن المصري.





وأضاف أن مصر تنظر إلى الاتفاق تركيا وسوريا بنوع من القلق.





وتابع أن الرئيس التركي يحاول فرض واقع جديد يخالف القانون الدولي ، كما يحاول التدخل العسكري في ليبيا يمكن وصفه كنوع من إثارة الأزمات ، وخاصة في ظل الحدود الكبيرة المشتركة بين مصر وليبيا.





وأكد أن تصريحات وزير الخارجية المصري بخصوص المشروع الكردي في شمال سوريا يؤكد على الحفاظ على الأراضي السورية ، ويدعم سيادة الأرض وهو ما يتفق مع استراتيجية مصر تجاه الأزمة السورية.



