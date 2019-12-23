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أخبار العالم

مقتل جندي في الجيش الأمريكي خلال عملية بأفغانستان

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:29 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد أفراده بأفغاتسان، خلال قيامه بعملية عسكرية، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى اليوم الخميس، زيارة مفاجئة إلى القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان، بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر.

وقال ترامب في حديث أمام أنصاره بفلوريدا "أعتقد أن ذلك سيقودنا مباشرة إلى الفوز في تلك الانتخابات".

وأضاف "الديموقراطيون المخبولون يسقطون في حفرة.. وذلك السقوط سيبدأ هنا في ولاية فلوريدا العظيمة"، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وأضاف معلقا على جلسات التحقيق في الكونجرس "لقد فزنا بالكامل خلال الأسبوعين الأخيرين".

ويأتي تجمع "رالي فلوريدا" بعد أسابيع من إعلان ترامب عن نيته تغيير مكان إقامته الأساسية من نيويورك إلى فلوريدا.
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