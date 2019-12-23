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أخبار العالم

حادث غريب.. استقالة دبلوماسي مكسيكي عقب اتهامه بالسرقة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:28 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن السفير المكسيكي لدى الأرجنتيني ريكاردو فاليرو، استقالته من منصبه بسبب اتهامه بواقعة سرقة جديدة، عقب ظهوره في فيديو وهو يحاول سرقة كتاب. 

ووفقا لرويترز، فإن السفير المكسيكي، قام في 26 أكتوبر الماضي، وفق ما نقلته كاميرات المراقبة، بسرقة مجلد من فوق أحد الأرفف ويخبئه بين صفحات جريدة وضعها تحت ذراعه. 

وقررت الخارجية المكسيكية قبول استقالة السفير، حيث قال السفير مارشيلو إبرارد في تغريدة على تويتر: "ريكاردو فاليرو شخص عظيم، إنه يخضع لعلاج خاص بالأعصاب وأتمنى له الشفاء العاجل".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن قضية سرقة الكتاب ليست الأولى، بل أنه اتهم بسرقة قميص من متجر بمطار بوينس أيريس، في العاشر من ديسمبر. 

ويتضح من هذه الأفعال إصابة المسئول المكسيكي ببعض الاضطرابات النفسية التي أدت إلى هذا الأمر. 
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