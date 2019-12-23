أهم الأخبار ليلا .. فيفي عبده تثير الجدل بالحجاب.. تحقيق عاجل في الزمالك مع عواد وأبو جبل ..غارات إسرائيلية تستهدف دمشق

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
تحقيق عاجل في الزمالك مع عواد وأبو جبل
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن فتح تحقيق فيما شهدته الساعات الماضية بشأن "الستوري" المتبادل بين الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل حارس الزمالك لمعرفة حقيقته.
غارات إسرائيلية تستهدف مطاري حماة والتيفور في سوريا
شنت إسرائيل، مساء أمس الأحد، غارات استهدفت مطاري "حماة و التيفور العسكري بسوريا.
فيفي عبده تثير الجدل بالحجاب وتتخلى عن المكياج بسبب طبيب أسنان.. فيديو
نشرت الفنانة فيفى عبده مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهى ترتدى الحجاب وتكشف عن ذهابها الى طبيب الأسنان.
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين داعمين لمسلمي الويغور في هونج كونج
اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومئات المحتجين في هونج كونج، أمس الأحد بعدما أنزل محتجون العلم الصيني احتجاجا على الممارسات الصينية بحق أقلية الويغور المسلمة.
مرتضى منصور يعلن الموقف النهائي لخوض السوبر الأفريقي في قطر
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الموقف النهائي للقلعة البيضاء من خوض السوبر الأفريقي في قطر بعد توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأفريقي و دولة قطر.
الكنيست الإسرائيلي يمنع أعضاءه من التحرك بسياراتهم داخل الضفة.. لهذا السبب
دعا الرئيس التنفيذي للكنيست الإسرائيلية "البرلمان"، أعضاء الكنيست، بعدم استخدام السيارات المؤجرة التي أعطيت لهم بحكم مناصبهم، في مناطق الضفة الغربية والتي تخضع للسلطة الفلسطينية.
البيت الأبيض يعلق على إجراءات عزل ترامب
كشف مسئول أمريكي كبير، عن عدم رغبة البيت الأبيض في زيادة مدة إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.
مرتضى منصور: انفراجة في أزمة المستحقات.. وقطر وراء تسريب عقود اللاعبين
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم يتبقى لهم مستحقات بقيمة 12 مليون جنيه.
أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو
علق المهندس صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن واقعة إطلاق نائبة النار في فرح ابنتها.
تحقيق عاجل في الزمالك مع عواد وأبو جبل
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن فتح تحقيق فيما شهدته الساعات الماضية بشأن "الستوري" المتبادل بين الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل حارس الزمالك لمعرفة حقيقته.
غارات إسرائيلية تستهدف مطاري حماة والتيفور في سوريا
شنت إسرائيل، مساء أمس الأحد، غارات استهدفت مطاري "حماة و التيفور العسكري بسوريا.
فيفي عبده تثير الجدل بالحجاب وتتخلى عن المكياج بسبب طبيب أسنان.. فيديو
نشرت الفنانة فيفى عبده مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهى ترتدى الحجاب وتكشف عن ذهابها الى طبيب الأسنان.
اشتباكات بين الشرطة ومحتجين داعمين لمسلمي الويغور في هونج كونج
اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومئات المحتجين في هونج كونج، أمس الأحد بعدما أنزل محتجون العلم الصيني احتجاجا على الممارسات الصينية بحق أقلية الويغور المسلمة.
مرتضى منصور يعلن الموقف النهائي لخوض السوبر الأفريقي في قطر
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الموقف النهائي للقلعة البيضاء من خوض السوبر الأفريقي في قطر بعد توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الأفريقي و دولة قطر.
الكنيست الإسرائيلي يمنع أعضاءه من التحرك بسياراتهم داخل الضفة.. لهذا السبب
دعا الرئيس التنفيذي للكنيست الإسرائيلية "البرلمان"، أعضاء الكنيست، بعدم استخدام السيارات المؤجرة التي أعطيت لهم بحكم مناصبهم، في مناطق الضفة الغربية والتي تخضع للسلطة الفلسطينية.
البيت الأبيض يعلق على إجراءات عزل ترامب
كشف مسئول أمريكي كبير، عن عدم رغبة البيت الأبيض في زيادة مدة إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.
مرتضى منصور: انفراجة في أزمة المستحقات.. وقطر وراء تسريب عقود اللاعبين
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم يتبقى لهم مستحقات بقيمة 12 مليون جنيه.
أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو
علق المهندس صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن واقعة إطلاق نائبة النار في فرح ابنتها.