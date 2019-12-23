42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،صورا جديدة للفنانة اللبنانية اليسا خلال إحيائها إحدى حفلاتها الغنائية، حيث تألقت
في إطلالة أنثوية أنيقة.
وتعد الفنانة اللبنانية إليسا من النجمات اللاتى يعتمدن على الإطلالات والأزياء اللاتى تزيد من جاذبيتها وأنوثتها، حيث ارتدت فستان متوسط طول باللون الذهبى اللامع، واتسم التصميم بصيحة الكاب.
وقد حمل فستان إليسا توقيع دار الأزياء العالمية Monique Lhuillier، وبلغت تكلفة التصميم2495 دولارأمريكى ، أى ما يقرب من 42 ألف جنيه مصرى.
وأكملت إليسا إطلالتها بحذاء أنيق ذا كعب عالى باللون البيج، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج بالألوان الترابية.
في إطلالة أنثوية أنيقة.
وتعد الفنانة اللبنانية إليسا من النجمات اللاتى يعتمدن على الإطلالات والأزياء اللاتى تزيد من جاذبيتها وأنوثتها، حيث ارتدت فستان متوسط طول باللون الذهبى اللامع، واتسم التصميم بصيحة الكاب.
وقد حمل فستان إليسا توقيع دار الأزياء العالمية Monique Lhuillier، وبلغت تكلفة التصميم2495 دولارأمريكى ، أى ما يقرب من 42 ألف جنيه مصرى.
وأكملت إليسا إطلالتها بحذاء أنيق ذا كعب عالى باللون البيج، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج بالألوان الترابية.