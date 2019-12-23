42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،صورا جديدة للفنانة اللبنانيةخلال إحيائها إحدى حفلاتها الغنائية، حيث تألقتفي إطلالة أنثوية أنيقة.وتعد الفنانة اللبنانيةمن النجمات اللاتى يعتمدن على الإطلالات والأزياء اللاتى تزيد من جاذبيتها وأنوثتها، حيث ارتدت فستان متوسط طول باللون الذهبى اللامع، واتسم التصميم بصيحة الكاب.وقد حمل فستانتوقيع دار الأزياء العالمية Monique Lhuillier، وبلغت تكلفة التصميم2495 دولارأمريكى ، أى ما يقرب من 42 ألف جنيه مصرى.وأكملتإطلالتها بحذاء أنيق ذا كعب عالى باللون البيج، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج بالألوان الترابية.