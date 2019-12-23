من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين

بحضور لافت، احتفت سفارة مملكة البحرين لدى القاهرة بالأعياد الوطنية للمملكة بأحد فنادق القاهرة الكبري، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى لمقاليد الحكم.



وكان السيد عبد الرحمن هاشم القائم بأعمال بالإنابة لسفارة مملكة البحرين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية ودبلوماسيو السفارة في استقبال ضيوف الحفل، وقد حضر الاحتفال لفيف من السياسيين ونجوم المجتمع، في مقدمتهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نائبا عن معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزير الدكتور مفيد شهاب، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ، والدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ومندوب عن وزير الدفاع، ومندوب عن رئيس الأركان، ووكيل الأزهر الشريف نيابة شيخ الأزهر الشريف.



علاوة على لفيف من سفراء الدول العربية، في مقدمتهم أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، والمهندس جمعة بن مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة ، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، ولفيف من الإعلاميين والكتاب الصحفيين في مقدمتهم علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأميرة سالم رئيس قناة النيل للأخبار، ورجل الأعمال عمرو بدر وعدد من الفنانين منهم صفية العمري وعفاف شعيب وأحمد بدير.