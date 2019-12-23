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درجات الحرارة اليوم الاثنين 23 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:32 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين 23 -12- 2019 على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم الاثنين 23- 12 - 2019

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

الإسكندرية 14 20

مطروح 10 21

بورسعيد 16 21

دمياط 14 21

الإسماعيلية 11 22

السويس 12 22

العريش 10 21

رفح 09 20

طابا 13 23

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 27 38

مرسى علم 12 25

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 21

أسيوط 06 21

سوهاج 26 38

قنا 27 41

الأقصر 23 08

أسوان 24 08

الوادى الجديد 05 22

شلاتين 19 27
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