درجات الحرارة اليوم الاثنين 23 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين 23 -12- 2019 على النحو التالي:
درجات الحرارة اليوم الاثنين 23- 12 - 2019
الصغرى العظمى
القاهرة 11 20
الإسكندرية 14 20
مطروح 10 21
بورسعيد 16 21
دمياط 14 21
الإسماعيلية 11 22
السويس 12 22
العريش 10 21
رفح 09 20
طابا 13 23
شرم الشيخ 16 25
الغردقة 27 38
مرسى علم 12 25
الفيوم 10 21
بنى سويف 10 21
أسيوط 06 21
سوهاج 26 38
قنا 27 41
الأقصر 23 08
أسوان 24 08
الوادى الجديد 05 22
شلاتين 19 27
درجات الحرارة اليوم الاثنين 23- 12 - 2019
الصغرى العظمى
القاهرة 11 20
الإسكندرية 14 20
مطروح 10 21
بورسعيد 16 21
دمياط 14 21
الإسماعيلية 11 22
السويس 12 22
العريش 10 21
رفح 09 20
طابا 13 23
شرم الشيخ 16 25
الغردقة 27 38
مرسى علم 12 25
الفيوم 10 21
بنى سويف 10 21
أسيوط 06 21
سوهاج 26 38
قنا 27 41
الأقصر 23 08
أسوان 24 08
الوادى الجديد 05 22
شلاتين 19 27