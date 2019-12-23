درجات الحرارة اليوم الاثنين 23 -12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو



الصغرى العظمى



القاهرة 11 20



الإسكندرية 14 20



مطروح 10 21



بورسعيد 16 21



دمياط 14 21



الإسماعيلية 11 22



السويس 12 22



العريش 10 21



رفح 09 20



طابا 13 23



شرم الشيخ 16 25



الغردقة 27 38



مرسى علم 12 25



الفيوم 10 21



بنى سويف 10 21



أسيوط 06 21



سوهاج 26 38



قنا 27 41



الأقصر 23 08



أسوان 24 08



الوادى الجديد 05 22



شلاتين 19 27

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين 23 -12- 2019 على النحو التالي: