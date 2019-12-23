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أخبار العالم

السعودية تعلن إنشاء مقر للقيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مــيـــــس رضـــــــا
أعلن مجلس التعاون الخليجي، الأحد،عن إنشاء مقر للقيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس بالعاصمة السعودية الرياض، وفق ما نقلته قناة العربية.

وقالت القناة: إن "السعودية وقعت اليوم، مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على مشروع اتفاقية لإنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة، والتي ستعمل بقوات خليجية مشتركة جاهزة للعمل العسكري".

ونقلت عن الفريق ركن الدكتور عيد الشلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة، أن ”طموح دول الخليج هو إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية“.

وأضاف أنه ”كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة، وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري“.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين
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