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مرأة

فوائد مذهلة .. تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:18 ص
السبانخ
السبانخ
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هاجر هانئ
السبانخ من الخضروات التى تتميز باحتوائها على فيتامينات و عناصر غذائية و مضادات الأكسدة التى تحمى جسم الإنسان من الإصابة بالكثير من الأمراض.

وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول السبانخ بأستمرار، وتتمثل فى...

- تساعد على التئام الجروح في وقت قصير جدًا
-تقي من الإصابة بالإمساك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف
ـ-تقوم ببناء أنسجة الجسم
-تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على أملاح الكالسيوم، الماغنسيوم والبوتاسيوم
-يقلل من خطر إصابة السيدات الحوامل بحالات التشنج الحملي لاحتوائه على الماغنسيوم
-يقي من حالات تسمم الحمل بنسبة 58%
-تحافظ على صحة وسلامة العين، ويمنع التدهور المرتبط بحدوث تلف في الشبكية بسبب الشيخوخة والتقدم بالعمر
-تعمل على خفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم
-تقى من الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون
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