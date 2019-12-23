فوائد مذهلة .. تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ

السبانخ من الخضروات التى تتميز باحتوائها على فيتامينات و عناصر غذائية و مضادات الأكسدة التى تحمى جسم الإنسان من الإصابة بالكثير من الأمراض.



وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول السبانخ بأستمرار، وتتمثل فى...



- تساعد على التئام الجروح في وقت قصير جدًا

-تقي من الإصابة بالإمساك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف

ـ-تقوم ببناء أنسجة الجسم

-تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على أملاح الكالسيوم، الماغنسيوم والبوتاسيوم

-يقلل من خطر إصابة السيدات الحوامل بحالات التشنج الحملي لاحتوائه على الماغنسيوم

-يقي من حالات تسمم الحمل بنسبة 58%

-تحافظ على صحة وسلامة العين، ويمنع التدهور المرتبط بحدوث تلف في الشبكية بسبب الشيخوخة والتقدم بالعمر

-تعمل على خفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم

-تقى من الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون