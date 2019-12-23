ممنوعة نهائيا.. طريقة حقن تسبب الشلل للأطفال

يتعرض الكثير من الأطفال في الشتاء إلى الفيروسات والأمراض والتي تحتاج إلى مضادات حيوية وحقن عضل لفاعليتها عن الأدوية.



وحذر استشاري طب الأطفال ماهر سعيد الأباء من إعطاء الأطفال أقل من 3 إلى 5 سنين أى حقنه فى الخلف ( العضل ) خاصة أن تلك الطريقة لها مخاطر كبيرة على الطفل وتسبب شلل وقد زادات معدلات الشلل في 2016 بسبب حقن الأطفال فى الخلف.



وأضاف سعيد أن الحقن الصحيح تحقن بالورك وليس بعضلة الخلف وذلك لتفادي مخاطرها، واذا لم يصب ذلك أطفال عديدة فذلك ليس مضمونا بالشكل الذي يجعلك تضحي بطفلك بسبب حقنة العضل التي لها مخاطر وأضرار لن يمكن التهاون فيها.