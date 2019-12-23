AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين تدين تفجير فندق بـ الصومال.. وتدعو لتكاتف الجهود للقضاء على الإرهاب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين،التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقًا في مدينة جالكعيو وسط الصومال، وأودى بحياة عدد من الاشخاص وإصابة آخرين، معربة عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن وزارة الخارجية جددت موقفها الراسخ الذي ينبذ كافة صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي لضرورة تكاتف كافة الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هياكل عظمية و7غوايش.. حل لغز العثور على جثتين متحللتين على الطريق في الإسكندرية

صراع ثلاثي قوي على ضم نجم نابولي في يناير

الاستيقاظ من الحلم على صوت اذان الفجر .. هل يتحقق؟ وعلي جمعة يحسم

شاهد| لحظة تصادم 63 سيارة في ولاية فرجينيا الأمريكية

الدولار يهوى أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 23-12-2019

كيف تجعل دعائك مستجاب ؟.. بهذا العمل يفك الله كربك ويقضي كل حوائجك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين

مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة