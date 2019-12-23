البحرين تدين تفجير فندق بـ الصومال.. وتدعو لتكاتف الجهود للقضاء على الإرهاب

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين،التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقًا في مدينة جالكعيو وسط الصومال، وأودى بحياة عدد من الاشخاص وإصابة آخرين، معربة عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن وزارة الخارجية جددت موقفها الراسخ الذي ينبذ كافة صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي لضرورة تكاتف كافة الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويلها.