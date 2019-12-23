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رياضة

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صراع ثلاثي قوي على ضم نجم نابولي في يناير

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:30 ص
دينيس ميرتينز
دينيس ميرتينز
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إسماعيل محمود
أفادت تقارير صحفية اليوم الاثنين، بأن 3 أندية من كبار القارة الأوروبية، ستتنافس على الحصول على خدمات الدولي البلجيكي دينيس ميرتينيز جناح نادي نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن أندية بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيين ونادي ارسنال الإنجليزي يريدون الحصول على خدمات ميرتينيز في يناير القادم، حيث إن اللاعب متبقي في عقده 6 أشهر فقط.

وأضافت الصحيفة أن الأندية الثلاثة سيسعون لاستغلال هذا الأمر، والحصول على خدمات اللاعب بأقل ثمن، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 10 ملايين يورو فقط.

ويظهر ميرتينيز بشكل جيد مع نابولي هذا الموسم، حيث شارك اللاعب في 21 مباراة مع الفريق، استطاع تسجيل 9 أهداف، وقام بصناعة أربعة، وساهم في صعودهم لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
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