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حسام هزاع: تطوير مسار العائلة المقدسة سيروج للسياحة الدينية المصرية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
حسام هزاع ، عضو إتحاد
حسام هزاع ، عضو إتحاد الغرف السياحية
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ريهام فيكتور
قال حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن الدولة تلعب دورا كبيرا جدا بقطاع السياحة، سواء محافظة القاهرة ووزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية.

وأضاف حسام هزاع، خلال الهاتف ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc" أن تطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظات يساعد على ترويج السياحة الدينية المسيحية، مؤكدًا أن بابا الفاتيكان صرح لمسيحيي العالم بالحج في مصر.

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أن تطوير مسار العائلة المقدسة مرتبط ببرامج سياحية بالقدس والأردن الأولى، لأنه يتم من خلاله وفود مجموعات كبيرة إلى مصر والأردن والقدس لإقامة الرحلات السياحية الدينية.

وتابع عضو اتحاد الغرف السياحية أن هناك 7 نقاط مهمة لمسيحيي العالم في عملية السياحة الدينية، مرتبطة بكنائس مصر القديمة، منوها بأن السيدة مريم وسيدنا عيسى طافوا 27 محطة في مصر.

وأكد أنه لا بد من توفير الخدمات لهذا النوع من السياحة، سواء الخدمات الصحية والأمنية، إلى جانب توفير المساحات الكبيرة للأتوبيسات السياحية، مشيرا إلى أنه لا بد من عملية الترويج فى الخارج، لأن كل ذلك يؤدي إلى زيادة التدفق السياحي ومتوسط الإنفاق لهذا النوع عالٍ جدًا.
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