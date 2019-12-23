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أخبار العالم

ارتفاع ضحايا بركان نيوزيلندا إلى 17 حالة وفاة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
ارتفاع عدد وفيات
ارتفاع عدد وفيات بركان نيوزيلندا
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رويترز
أفادت شرطة نيوزيلندا، اليوم الإثنين، بأن أحد المصابين جراء ثوران بركان، في وقت سابق هذا الشهر، توفي في مستشفى بمدينة أوكلاند ليرتفع العدد الرسمي لضحايا البركان إلى 17 حالة وفاة فضلًا عن بقاء شخصين آخرين في عداد المفقودين.

وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز في بيان، "بوسع الشرطة تأكيد وفاة شخص آخر في مستشفى ميدلمور الليلة الماضية".

ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن هويته أو جنسيته.

ومعظم ضحايا بركان جزيرة وايت ايلاند القوي أستراليون أو أفراد يحملون تصاريح إقامة دائمة.

ويعد البركان مزارًا سياحيًاَ شهيرًا لرحلات اليوم الواحد، وكان على الجزيرة وقت ثورانه 47 شخصًا منهم سائحون من أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا والصين وماليزيا.
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