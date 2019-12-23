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أخبار العالم

ترامب يدعو رئيس الوزراء البريطاني لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:57 ص
صدى البلد
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أ ش أ
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل بعد فوز الأخير في الانتخابات التشريعية التي أجريت الشهر الجاري ومع توقع أيضا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" .

وقال مصدر في البيت الأبيض وفقا لما ذكرته صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن "بعض اللقاءات المحتملة تم تأجيلها لمنتصف الشهر المقبل لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشكل رسمي حتى الآن، لكن يبدو جليا أن الجانبين يرغبان في إجراء ذلك اللقاء بداية 2020 " .

وكان زعيم المحافظين البريطانيين بوريس جونسون قد فاز بالأغلبية المطلقة في هزيمة تاريخية لحزب العمال ما يعني أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي 31 يناير المقبل .

وفي الوقت ذاته ذكرت مصادر إعلامية بريطانية أخرى، أن جونسون كان مترددا في السفر إلى الولايات المتحدة لحين إتمام الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي .
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