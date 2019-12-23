توزيع عقود الدفعة الأولى لمقننى أوضاعهم بأسوان فى العيد القومى للمحافظة.. فيديو وصور

فى خطوة جادة لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والنفسى للمتقدمين بطلبات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء.



رصدت "صدى البلد" إعلان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توزيع عقود الدفعة الأولى من الذين تم تقنين أوضاعهم بإجمالى 53 عقدا ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى منتصف الشهر القادم، ثم يتم تسليم باقى العقود المحررة تباعًا مع إعلان أسمائهم.



وأكد المحافظ أن حجم التيسيرات الممنوحة خلال الفترة الحالية بمثابة فرصة ذهبية لكل المواطنين الذين تقدموا بطلبات التقنين فى ظل التوجيهات الصادرة للجان المختصة بإعادة التسعير ليكون هناك تخفيض وعدم مغالاة فى الأسعار، وأيضًا خفض مقدمات التعاقد إلى 10 % بدلًا من 25 % من إجمالى ثمن الأرض، علاوة على جميع التسهيلات الممكنة التى لا تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة ومنها رفع رسوم المرافق ومراجعة أسباب رفض بعض الطلبات لإمكانية إدراج القانونى منها.



جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى الأملاك والإسكان والتخطيط العمرانى والزراعة والتعمير، وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد.



وقد شدد اللواء أشرف عطية على أنه بالتوازى ستكون هناك إجراءات رادعة للمتقاعسين من أصحاب طلبات التقنين الذين لم يقوموا خلال الفترة الحالية بدفع رسوم الفحص والمعاينة، حيث سيتم تنظيم حملات مكبرة بكل حزم لإزالة أى مساكن أو مبانى من أجل استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها لفرض سيادة القانون وحق الشعب فى أراضيه.



وأوضح بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخل الوحدات المحلية بمنتهى الشفافية والنزاهة بعيدًا عن التعقيدات الروتينية لتحقيق الصالح العام لأننا فى صف المواطن قبل كل شيء.



وعقب استماعه لمقترحات الحضور للأسراع بآلية تنفيذ إجراءات التقنين بجانب بيانات رؤساء الوحدات المحلية الخاصة بحالات التقنين الجارى التعامل معها.



وأعطى أشرف عطية مهلة أسبوع للمسئولين لتنفيذ التكليفات الصادرة بالتيسيرات الجديدة الممنوحة لأصحاب طلبات التقنين ليتم بعد ذلك عقد اجتماعا مماثلا لإعادة التقييم والمتابعة، موجهًا بتكثيف توعية المواطنين بهذه التسهيلات المقدمة من خلال التواصل مع المواطنين المنتفعين بذلك، وأيضًا من خلال التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة.