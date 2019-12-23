بالصور .. تكريم ناشئي عثماثون الإسماعيلية في السباحة



كابتن محمد خشانة مدير الفريق و كابتن أحمد خطاب المدرب العام وكابتن أحمد أيمن و كابتن محمد إلهامي إداري الفريق.

قام المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء نائب رئيس مجلس إدارة نادي عثماثون الرياضي بالإسماعيلية بتكريم سباحي فريق ناشئي النادي المشاركين في بطولة براعم مصر بعد حصد النادي لأربعة ميداليات.حيث فازت السباحة هبة الزامل على الميدالية الذهبيه 50 مترا مونو والميدالية البرونزية 50 مترا حرة وفاز السباح أحمد السيد بالميدالية الفضية سباق 100 متر مونو والميدالية الفضية 50 مترا مونو مرحلة 1010 حيث نقل مبارك تهنئة.وشكر المهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة للاعبين والجهاز الفني على هذا الجهد المبذول وعقب تكريم اللاعبين قام مبارك بتكريم كابتن حازم الخوجلي المدير الفني.