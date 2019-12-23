AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالصور .. تكريم ناشئي عثماثون الإسماعيلية في السباحة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
قام المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء نائب رئيس مجلس إدارة نادي عثماثون الرياضي بالإسماعيلية بتكريم سباحي فريق ناشئي النادي المشاركين في بطولة براعم مصر بعد حصد النادي لأربعة ميداليات.


حيث فازت السباحة هبة الزامل على الميدالية الذهبيه 50 مترا مونو والميدالية البرونزية 50 مترا حرة وفاز السباح أحمد السيد بالميدالية الفضية سباق 100 متر مونو والميدالية الفضية 50 مترا مونو مرحلة 1010 حيث نقل مبارك تهنئة.

وشكر المهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة للاعبين والجهاز الفني على هذا الجهد المبذول وعقب تكريم اللاعبين قام مبارك بتكريم كابتن حازم الخوجلي المدير الفني. 

كابتن محمد خشانة مدير الفريق و كابتن أحمد خطاب المدرب العام وكابتن أحمد أيمن و كابتن محمد إلهامي إداري الفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحكي تاريخها بداية من ديليسبس.. سفراء فرنسا وبنما يتفقدون متحف قناة السويس

العيسوى وزيادة والوليد أبطال البطولة الدولية للفروسية .. وحطب يكرم 40 يتيما

حقيقة شراء والد محمد صلاح لنادي عثماثون | شاهد

جامعة سوهاج تكرم أصحاب الهمم المتميزين في الأنشطة الطلابية

جامعة حلوان تحصد ٢٧ ميدالية في بطولة متحدي الإعاقة للجامعات

ترشيحاتنا

مارست الجنس مع عشيقها فوق جثة زوجها.. القصة الكاملة لزوجة القليوبية وصديقها

السعودية تعلن إنشاء مقر للقيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج

فى عيد ميلاده.. عمرو يوسف يتصدر تريند تويتر

عيار 18 يسجل 572 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم 23 - 12 - 2019.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 23 -12-2019.. فيديو

5 تصريحات مثيرة لـ مرتضى منصور حول أزمات نادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"

42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين