فوائد عديدة .. تعرف ماذا يحدث إذا تناولت الطماطم يوميا

تعتبر الطماطم هي احدي الاطعمة التي يختلف البعض حول تصنيفها ولكن الحقيقة انها ليست من الخضروات ولكنها من الفواكة، ولها فوائد عديدة لاتتوقعها وقدم الدكتور احمد ابو النصر خبير العلاج بالنباتات.



ويقول احمد ان الطماطم هذه الثمرة فى طبق السلطة لها فوائد لاتعد ولاتحصي.



وتعتبر ان الطماطم لا غنى عنها جيث انها غنيه بالفيتامينات والمعادن وبها اربع مواد فعالة للجسم.

١- الكلوروجينك اسيد : هي مادة المناعة بتاعة القهوة الخضراء التي تعمل علي التخسيس .

٢- الليكوبين : التي تعطيها اللون الأحمر وبتعالج تصخم البروستاتا .

٣- البيتاكاروتين : جسمك يستخدمه يصنع فيتامين لضعف النظر وبيقوى الشرايين .

٤-النارنجنين : دى معجزة علاج مرض تكيس الكليتين والإمساك الدائم .

ولكن الطماطم بها املاح دائما، ونصح احمد بعصر ليمونة عليها، ونصح لا يفوتك يوم بدون طماطم وجربها عصير بالعسل .