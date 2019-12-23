مستقبل وطن بالشرقية.. القيادة السياسية أعادت للأذهان قيمة العامل المصري

أكد الدكتور "محمد سليم" أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، إنه آن الأوان كي يدرك العامل المصري دوره فى دعم بناء الدولة، وكذلك الدفاع عن مستقبل هذا الوطن، في ظل ما حصده من تواجد ومكاسب ومشاركات مجتمعية، وتمثيل سياسي يليق بتاريخ العامل المصري ومكانته، والتي أقرها التعديل الدستوري 2019، والذي آمن به وأيده الملايين من أبناء الشعب بمختلف توجهاتهم وطوائفهم وطبقاتهم.



وأضاف "سليم" أن الدور الميداني للحزب والذي اختصت به أمانة العمال والفلاحين لمستقبل وطن، سعت بكامل طاقاتها بتوجيهات من المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، وكان التلاحم والتواصل مع النقابات العمالية، والجمعيات الزراعية، بعقد لقاءات دورية للتوعية والإرشاد وخلق منصة لطرح القضايا والمشكلات بمشاركة المسئوليين التنفيذيين، تجسيدًا لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفًا أساسيًا للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.



جاء ذلك خلال لقاء امانة العمال والفلاحين المركزي برئاسة المحاسب "السيد نصر" في حضور الدكتور أحمد علاء أمين الشباب بالمحافظة، والأمناء المساعدين لأمانة العمال والفلاحين بالشرقية، بالكوادر العمالية الفعالة بمحافظة الشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمقر الحزب الرئيسي بالزقازيق.



ومن جانبه، أفاد المحاسب "السيد نصر" أمين العمال والفلاحين لحزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية، أن رؤساء النقابات العامة دون استثناء أعلنوا دعمهم ومشاركتهم في بناء الوطن، وهذا يأتي من واقع المسئولية تجاه الحفاظ علي الدولة ومستقبل عمال مصر، مؤكدًا بأن التشكيلات الحزبية وصلت لأصغر تابع بالقرى والكفور، مما جعل للحزب قوة وتأثير لاحتواء جميع القضايا التي تهم العامل والفلاح.



وأشاد "نصر"، بانضمام هؤلاء القامات العمالية لـ أمانة العمال والفلاحين بمحافظة الشرقية. إلي حزب مستقبل وطن عن المراكز والمدن وقرى الإقليم، وانضمامهم برغبة من الجميع في توحيد الصف للوقوف كحائط صد في مواجهة الشائعات التي يروجها أعداء الوطن بطرق ممنهجة غايتها كسر شوكة الدولة المصرية، وتعطيل عجلة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد للأذهان قيمة العامل المصري ورسخ لدوره السياسي والمجتمعي.



وفى نهاية اللقاء، رحب المهندس "أشرف الدوكار" أمين العمال والفلاحين بالشرقية بالوفد المركزي، وقدم التحية لجميع تشكيلات الأمانة فيما لامسته أمانة العمال والفلاحين المركزية من ترابط، وما أبدوه بنقاشهم حول التنظيم الحزبي، ورؤيته والفكر الإيجابي النابع عن قناعة وإيمان برؤية مصر 2030.