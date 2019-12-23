AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مستقبل وطن بالشرقية.. القيادة السياسية أعادت للأذهان قيمة العامل المصري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:21 ص
لقاء امانة العمال
لقاء امانة العمال والفلاحين المركزي لحزب مستقبل وطن بالشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي
أكد الدكتور "محمد سليم" أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، إنه آن الأوان كي يدرك العامل المصري دوره فى دعم بناء الدولة، وكذلك الدفاع عن مستقبل هذا الوطن، في ظل ما حصده من تواجد ومكاسب ومشاركات مجتمعية، وتمثيل سياسي يليق بتاريخ العامل المصري ومكانته، والتي أقرها التعديل الدستوري 2019، والذي آمن به وأيده الملايين من أبناء الشعب بمختلف توجهاتهم وطوائفهم وطبقاتهم.

وأضاف "سليم" أن الدور الميداني للحزب والذي اختصت به أمانة العمال والفلاحين لمستقبل وطن، سعت بكامل طاقاتها بتوجيهات من المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، وكان التلاحم والتواصل مع النقابات العمالية، والجمعيات الزراعية، بعقد لقاءات دورية للتوعية والإرشاد وخلق منصة لطرح القضايا والمشكلات بمشاركة المسئوليين التنفيذيين، تجسيدًا لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفًا أساسيًا للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء امانة العمال والفلاحين المركزي برئاسة المحاسب "السيد نصر" في حضور الدكتور أحمد علاء أمين الشباب بالمحافظة، والأمناء المساعدين لأمانة العمال والفلاحين بالشرقية، بالكوادر العمالية الفعالة بمحافظة الشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمقر الحزب الرئيسي بالزقازيق.

ومن جانبه، أفاد المحاسب "السيد نصر" أمين العمال والفلاحين لحزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية، أن رؤساء النقابات العامة دون استثناء أعلنوا دعمهم ومشاركتهم في بناء الوطن، وهذا يأتي من واقع المسئولية تجاه الحفاظ علي الدولة ومستقبل عمال مصر، مؤكدًا بأن التشكيلات الحزبية وصلت لأصغر تابع بالقرى والكفور، مما جعل للحزب قوة وتأثير لاحتواء جميع القضايا التي تهم العامل والفلاح.

وأشاد "نصر"، بانضمام هؤلاء القامات العمالية لـ أمانة العمال والفلاحين بمحافظة الشرقية. إلي حزب مستقبل وطن عن المراكز والمدن وقرى الإقليم، وانضمامهم برغبة من الجميع في توحيد الصف للوقوف كحائط صد في مواجهة الشائعات التي يروجها أعداء الوطن بطرق ممنهجة غايتها كسر شوكة الدولة المصرية، وتعطيل عجلة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعاد للأذهان قيمة العامل المصري ورسخ لدوره السياسي والمجتمعي.

وفى نهاية اللقاء، رحب المهندس "أشرف الدوكار" أمين العمال والفلاحين بالشرقية بالوفد المركزي، وقدم التحية لجميع تشكيلات الأمانة فيما لامسته أمانة العمال والفلاحين المركزية من ترابط، وما أبدوه بنقاشهم حول التنظيم الحزبي، ورؤيته والفكر الإيجابي النابع عن قناعة وإيمان برؤية مصر 2030.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يختتم نهائى دورى الحزب لكرة القدم.. صور

رئيس مستقبل وطن في احتفالية المولد النبوي بأسيوط: ولدنا من بطن الشارع لمحاربة قوى الشر

الحرية المصري يفتتح مقره رقم 339 بحضور قيادات الأحزاب الأخرى

مستقبل وطن يطلق مبادرة طبيب الخير بالمنطقة العامة للاستثمار ببورسعيد

مشروع صغير ومشغل.. اللبنة الأولى لكفالة المرأة المعيلة بـ مستقبل وطن الشرقية

حالة الاحزاب بين الواقع والمأمول | صالون ثقافي برعاية مستقبل وطن

ترشيحاتنا

علقة موت.. زوجتان تعتديان على زوجيهما في الشارع بسبب الثالثة

نصف خطوة للأمام ..الإمارات تكشف تطورات الأزمة الخليجية مع قطر

تعليق رئيس النواب على تعيين أسامة هيكل وزيرا للإعلام يتصدر نشرة صباح البلد

الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحول الجوية.. غدا

42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"

42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين