عاكس أخته..مزارع يطلق النار على طالب بإحدى قرى المنيا

أطلق مزارع النار على طالب بكلية التربية الرياضية لتحرشه لفظيا بشقيقته بإحدى قرى مركز المنيا.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائي بالمديرية تلقيه إشارة من مستشفى المنيا العام بوصول ع. ه 22 سنة طالب بكلية التربية الرياضية مصاب بطلق ناري أسفل البطن وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



وعلى الفور انتقلت جهزة الأمن بقيادة النقيب شريف سليم، والنقيب حازم عسقلاني معاون مباحث، وتبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة "ع. ا. ا" فلاح؛ على خلفية قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته والتحرش بها لفظيًا.



استدرج المُتهم المجني عليه إلى منزله، وأطلق النيران عليه، ما أدى إلى إصابته.



جرى تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق