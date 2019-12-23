نائب يطالب الوزراء بالتفاعل مع المشكلات والنزول للشارع

وطالب النائب، بضرورة التركيز على مواجهة المبيدات المغشوشة، والتي تستخدم لمواجهة الآفات الزراعية، خاصة وأن أغلبها يتسبب في ضرر بالغ بالزراعة والانتاج والثروة الحيوانية، وبالتالي التأثير على الإنسان.





دعا الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بوضع خطة إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف لكل وزارة، لا سيما بعد التعديل الوزاري الذي اعتمده البرلمان في جلسته العامة أمس، الأحد.وشدد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، على ضرورة تفاعل الوزراء مع مشكلات المواطنين على أرض الواقع، مطالبا بالتركيز على العمل الميداني بالنزول للشارع، للتعرف عن قرب على المشكلات التي يعاني منها كل قطاع.وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن العمل الميداني يساهم بشكل كبير في تشخيص المشكلات ووضع العلاج اللازم لها، قائلا: عايزين الوزراء ينزلوا الشارع ويسمعوا من الناس ويعرفوا مشاكلهم.وفيما يتعلق بملف الزراعة، طالب البدري ضيف، بضرورة وضع خطة متكاملة لبحث ما يعانيه هذا القطاع، وتحديدا فيما يتعلق بالثروة الحيوانية وخطط مواجهة الأمراض الوبائية الوافدة.وأشار ضيف، إلى أن فتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد من الخارج، تسبب في دخول أمراض وافدة، مؤكدا أن علاج هذه الأمراض يكلف الدولة المليارات.كما طالب بسرعة الانتهاء من منظومة كارت الفلاح الذكى، وصدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، الذى أقره البرلمان منذ عام ٢٠١٦.