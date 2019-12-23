AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب يطالب الوزراء بالتفاعل مع المشكلات والنزول للشارع

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
ا الدكتور البدري
ا الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان
Advertisements
فريدة محمد
دعا الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بوضع خطة إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف لكل وزارة، لا سيما بعد التعديل الوزاري الذي اعتمده البرلمان في جلسته العامة أمس، الأحد.

وشدد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، على ضرورة تفاعل الوزراء مع مشكلات المواطنين على أرض الواقع، مطالبا بالتركيز على العمل الميداني بالنزول للشارع، للتعرف عن قرب على المشكلات التي يعاني منها كل قطاع.

وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن العمل الميداني يساهم بشكل كبير في تشخيص المشكلات ووضع العلاج اللازم لها، قائلا: عايزين الوزراء ينزلوا الشارع ويسمعوا من الناس ويعرفوا مشاكلهم.

وفيما يتعلق بملف الزراعة، طالب البدري ضيف، بضرورة وضع خطة متكاملة لبحث ما يعانيه هذا القطاع، وتحديدا فيما يتعلق بالثروة الحيوانية وخطط مواجهة الأمراض الوبائية الوافدة.

وأشار ضيف، إلى أن فتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد من الخارج، تسبب في دخول أمراض وافدة، مؤكدا أن علاج هذه الأمراض يكلف الدولة المليارات.

وطالب النائب، بضرورة التركيز على مواجهة المبيدات المغشوشة، والتي تستخدم لمواجهة الآفات الزراعية، خاصة وأن أغلبها يتسبب في ضرر بالغ بالزراعة والانتاج والثروة الحيوانية، وبالتالي التأثير على الإنسان.

كما طالب بسرعة الانتهاء من منظومة كارت الفلاح الذكى، وصدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، الذى أقره البرلمان منذ عام ٢٠١٦.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قانون الزراعة التعاقدية.. «الفلاحين» تحذر من عدم تفعيله لتجنب خلق الأزمات.. والاتحاد: نطالب بتنفيذه مع تحقيق هامش ربح للمزارع.. و«الزراعيين»: المالية أهم معوقات تنفيذه

زراعة النواب تنتقد بيان الحكومة.. ومطالبات بحسم إشكاليات الأسمدة والثروة الحيوانية

نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب هيئة الثروة السمكية

أصبح ضرورة .. برلماني يطالب بفتح باب التعيين للأطباء البيطريين لسد العجز

البدري ضيف يكشف آخر مستجدات تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري

برلماني يطالب الحكومة بوقف الذبح خارج السلخانات وتطوير المجازر

ترشيحاتنا

السعودية تعلن إنشاء مقر للقيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج

الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. زعيم الثغر يحاول تعطيل قطار المارد الأحمر في الدوري

إحراج النجوم.. عمرو دياب يزعج عمرو مصطفى في السعودية.. ومكالمة مسربة تحرج شريف منير

عيار 18 يسجل 572 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم 23 - 12 - 2019.. فيديو

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. التشكيل المتوقع لمباراة المارد الأحمر وزعيم الثغر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"

42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين