بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"

أفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه تقرر مؤخرًا تغريم مالك منزل مبلغ يُقدر بحوالي 60 ألف جنيه إسترليني إثر تسببه في إلحاق أضرار بالغة بشجرة عمرها 90 عامًا كانت توجد في الشارع خارج منزله، الأمر الذي أدى إلى إزالة هذه الشجرة في نهاية المطاف.



وأشار التقرير إلى أن مالك المنزل "ستيفن لورانس"، وهو من مدينة "تشيلمسفورد" بمقاطعة "إسيكس" في إنجلترا، كان قد تقدم بطلبين إلى المجلس المحلي من أجل إزالة شجرة الأرز، لكن المجلس رفض ما طلبه.



وعلى الرغم من التحذيرات التي وُجهت إليه بشأن هذه الشجرة، إلا أنه ألحق أضرارًا بالغة بها لدرجة أنه كان لابد من إزالتها، ومن ثم قرر مجلس المدينة مقاضاته.



واعترف "لورانس" أمام المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه ألحق أضرارًا بشجرة محمية عن عمد.



الجدير بالذكر أنه كان قد صدر في البداية قرار بتغريمه مبلغ 90 ألف جنيه إسترليني، لكن تم تخفيض المبلغ إلى 60 ألف جنيه إسترليني نظرًا لأنه أقر بجريمته، بحسب ما أوضحت الصحيفة.